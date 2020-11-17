Боец MMA Яндиев подробно рассказал об инциденте с Харитоновым

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Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал конфликт с другим российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым.
Боец MMA Яндиев подробно рассказал об инциденте с Харитоновым

По его словам, он увидел на турнире в «Лужниках» в Москве тренера Харитонова Сергея Кривушу и попросил его выйти с ним на контакт.

«После награждения я сказал Сергею: «Пойдём поговорим». Я его взял под руку, по-братски. И пока мы идём, я говорю: «Сергей, мы же как братья, сколько у нас всего было... Ты извиниться не хочешь?» По-дружески, по-братски, до последнего хотелось верить, что он извинится. И я видел его глаза, вроде были добрые, но затем он резко перестроился в того человека агрессивного, который начал со мной разговаривать на матах», — сказал Яндиев в интервью на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

Он отметил, что позже ещё раз попросил Сергея извиниться за то, что тот поливал его грязью, но Харитонов в лицо послал Яндиева, употребляя нецензурную лексику.

«Ту грязь, что на меня сейчас вылили, что я бил с кастета, что я бил с колец каких-то... Я так скажу: если бы я бил с кастета, то Сергей не записал бы то видео, которое он выложил», — добавил Яндиев.

Потасовка между бойцами произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.

Ранее Марат Балаев осудил Харитонова за заявление на Яндиева.

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