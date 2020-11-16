Боец MMA Балаев осудил Харитонова за заявление на Яндиева

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Российский боец смешанного стиля Марат Балаев отреагировал на решение Сергея Харитонова написать заявление в полицию на Адама Яндиева.
Боец MMA Балаев осудил Харитонова за заявление на Яндиева
  • РИА Новости

«Смотрел на это всё со стороны и никуда старался не лезть, но уже не выдерживаю. Меня уже выворачивает от этого всего. Я не знаком ни с одним из них, и меня никак нельзя заподозрить в симпатии к кому-то из них. Я, как и многие, не могу знать до конца, кто прав, а кто виноват. И никто не может судить со слов одной из сторон. Но последнее, что сделал Харитонов, а именно заява на Адама, для меня всё расставляет по своим местам. Многие знают, как этот поступок называется, не буду озвучивать здесь», — написал Балаев в своём Instagram.

Балаев также добавил, что ещё в детстве его учили не ябедничать. 

Потасовка между бойцами произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.

Ранее сообщалось, что задержанный за потасовку с Харитоновым Яндиев будет отпущен под подписку о невыезде.

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