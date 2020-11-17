Павлюченко: благодарен Карпину за то, что он выгнал меня из «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко рассказал об отношении к экс-наставнику и генеральному директору красно-белых Валерию Карпину, ныне возглавляющему «Ростов».
Павлюченко: благодарен Карпину за то, что он выгнал меня из «Спартака»
  • © Instagram Романа Павлюченко

«Карпина уважаю. Я благодарен ему за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Карпин пришёл на должность директора и заявил: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, а ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в видеоролике на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Российский форвард выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год, после чего перешёл в английский «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко объяснил свои слова о нелюбви поляков к русским, сказанные во время критики судейства Марциняка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить