Павлюченко: благодарен Карпину за то, что он выгнал меня из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко рассказал об отношении к экс-наставнику и генеральному директору красно-белых Валерию Карпину, ныне возглавляющему «Ростов».

«Карпина уважаю. Я благодарен ему за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Карпин пришёл на должность директора и заявил: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, а ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в видеоролике на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Российский форвард выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год, после чего перешёл в английский «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко объяснил свои слова о нелюбви поляков к русским, сказанные во время критики судейства Марциняка.