Павлюченко объяснил свои слова о нелюбви поляков к русским, сказанные во время критики судейства Марциняка

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко объяснил свои слова о польском судье Шимоне Марциняке, работавшем на матче Лиги наций УЕФА Турция — Россия (3:2).

«Ни в коем случае эти слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех, кто смешивает политику. На таком уровне любому судье непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марциняк. Для меня остаётся загадкой, почему в Лиге наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Потому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марциняку. Речь шла конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром», — цитирует Павлюченко Sport24.

В матче с Турцией Марциняк удалил футболиста сборной России Андрея Семёнова на 24-й минуте встречи, а во втором тайме назначил пенальти в ворота российской команды.

Ранее сообщалось, что Павлюченко раскритиковал польскую бригаду арбитров матча Лиги наций Турция — Россия.