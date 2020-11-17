Источник: Суарес просил у «Барселоны» четырёхлетний контракт

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Уругвайский форвард Луис Суарес перед переходом в мадридский «Атлетико» просил руководство «Барселоны» продлить с ним контракт на четыре сезона.
Источник: Суарес просил у «Барселоны» четырёхлетний контракт
  • Reuters

Об этом сообщили в передаче Onze на TV3. Срок действия контракта уругвайца с каталонским клубом истек 30 июня 2020 года, после чего 33-летний форвард на правах свободного агента присоединился к «Атлетико». Суарес хотел остаться в «Барселоне», но в клубе решили не продлевать сотрудничество с футболистом, просившим контракт до 2024 года (на момент окончания договора Суаресу было бы 37 лет).

С «Атлетико» Суарес подписал двухлетний контракт — до 30 июня 2022.

Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Суарес заболел коронавирусной инфекцией.

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