Источник: Суарес просил у «Барселоны» четырёхлетний контракт

Уругвайский форвард Луис Суарес перед переходом в мадридский «Атлетико» просил руководство «Барселоны» продлить с ним контракт на четыре сезона.

Об этом сообщили в передаче Onze на TV3. Срок действия контракта уругвайца с каталонским клубом истек 30 июня 2020 года, после чего 33-летний форвард на правах свободного агента присоединился к «Атлетико». Суарес хотел остаться в «Барселоне», но в клубе решили не продлевать сотрудничество с футболистом, просившим контракт до 2024 года (на момент окончания договора Суаресу было бы 37 лет).

С «Атлетико» Суарес подписал двухлетний контракт — до 30 июня 2022.

Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Суарес заболел коронавирусной инфекцией.