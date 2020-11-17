Источник: Суарес просил у «Барселоны» четырёхлетний контракт
- Reuters
Об этом сообщили в передаче Onze на TV3. Срок действия контракта уругвайца с каталонским клубом истек 30 июня 2020 года, после чего 33-летний форвард на правах свободного агента присоединился к «Атлетико». Суарес хотел остаться в «Барселоне», но в клубе решили не продлевать сотрудничество с футболистом, просившим контракт до 2024 года (на момент окончания договора Суаресу было бы 37 лет).
С «Атлетико» Суарес подписал двухлетний контракт — до 30 июня 2022.
Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Суарес заболел коронавирусной инфекцией.