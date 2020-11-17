Футболист «Атлетико» Суарес заболел коронавирусом

В сборной Уругвая по футболу выявили три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Уругвая, положительные тесты сдали нападающий Луис Суарес, голкипер Родриго Муньос и сотрудник команды Матиас Фарал.

Таким образом, игроки не сыграют 17 ноября со сборной Бразилии в рамках квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что Суарес выступает за мадридский «Атлетико», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Ранее вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что у него нет симптомов коронавирусной инфекции.