Глава тульского «Арсенала» заявил, что бюджет клуба остался неизменным, несмотря на пандемию

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о бюджете клуба на следующий год.

«Клубный бюджет останется примерно на том же уровне. В этом плане у нас всё стабильно. За это надо поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. Это касается как футбола, так и других видов спорта. 18 ноября будем открывать ещё одно футбольное поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи мест. Прежде всего оно будет предназначено для нашей академии. Про разительные перемены на базе мы уже говорили. Причём и строительство новых жилых корпусов на базе, и работы на стадионе были проведены за счёт внебюджетных средств области. Из бюджета Тульской области мы ничего не берём», — цитирует Аджоева Sport24.

После 14 туров клуб из Тулы идёт на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея 13 очков.

Ранее экс-тренер «Арсенала» предположил, что отзыв из сборной России пойдёт Дзюбе на пользу.