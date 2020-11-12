Экс-тренер «Арсенала» предположил, что отзыв из сборной России пойдёт Дзюбе на пользу

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Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков предположил, что отзыв из сборной России может пойти Артёму Дзюбе на пользу.
Экс-тренер «Арсенала» предположил, что отзыв из сборной России пойдёт Дзюбе на пользу
  • globallookpress.com

«Наверное, тренерский штаб посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу. Возможно, Дзюба сам о ней попросил, чтобы шумиха немного спала», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кирьяков отметил, что Дзюба не совершил ничего предосудительного.

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