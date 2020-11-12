Экс-тренер «Арсенала» предположил, что отзыв из сборной России пойдёт Дзюбе на пользу

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков предположил, что отзыв из сборной России может пойти Артёму Дзюбе на пользу.

«Наверное, тренерский штаб посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу. Возможно, Дзюба сам о ней попросил, чтобы шумиха немного спала», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кирьяков отметил, что Дзюба не совершил ничего предосудительного.