Экс-тренер «Арсенала» предположил, что отзыв из сборной России пойдёт Дзюбе на пользу
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«Наверное, тренерский штаб посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу. Возможно, Дзюба сам о ней попросил, чтобы шумиха немного спала», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Кирьяков отметил, что Дзюба не совершил ничего предосудительного.