Источник: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

Петербургский «Зенит» не собирается принимать резких решений относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургский клуб даже не рассматривает возможность продажи футболиста.

Дзюба был исключён из списка футболистов сборной России на ближайшие матчи национальной команды после того, как в интернет попало видео интимного характера с участием самого спортсмена.

В текущем сезоне 32-летний форвард провёл 12 матчей, в которых забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее Боярский выразил мнение, что Черчесов должен вернуть Дзюбу в состав сборной России.