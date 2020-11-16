Источник: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

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Петербургский «Зенит» не собирается принимать резких решений относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.
Источник: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургский клуб даже не рассматривает возможность продажи футболиста.

Дзюба был исключён из списка футболистов сборной России на ближайшие матчи национальной команды после того, как в интернет попало видео интимного характера с участием самого спортсмена.

В текущем сезоне 32-летний форвард провёл 12 матчей, в которых забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее Боярский выразил мнение, что Черчесов должен вернуть Дзюбу в состав сборной России.

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