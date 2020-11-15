Сборная России проигрывает Турции после первого тайма матча Лиги наций
- Reuters
На 11-й минуте сборная Турции ошиблась около своих ворот, после чего Далер Кузяев вывел Дениса Черышева на ударную позицию, а тот поразил ворота соперника.
На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова. Через две минуты Кенан Караман восстановил равенство, а ещё через шесть минут Турция повела — отличился Дженгиз Ундер.
Таким образом, после первой половины встречи россияне уступают со счётом 1:2.
Игра проходит на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что ничья в матче с Турцией станет для сборной России хорошим исходом.