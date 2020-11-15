Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир в Линце

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Представительница Белоруссии Арина Соболенко победила бельгийку Элисе Мертенс в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир в Линце
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Призовой фонд турнира составляет $225 500. 

Ранее сообщалось, что Доминик Тим одолел Стефаноса Циципаса на старте Итогового турнира ATP.

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