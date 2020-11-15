Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир в Линце
Представительница Белоруссии Арина Соболенко победила бельгийку Элисе Мертенс в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
- © Rob Prange/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:2.
Призовой фонд турнира составляет $225 500.
Ранее сообщалось, что Доминик Тим одолел Стефаноса Циципаса на старте Итогового турнира ATP.
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