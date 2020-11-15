Квят признался, что разочарован итогами Гран-при Турции

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свой результат на 14-м этапе «Формулы-1» Гран-при Турции.

«Это был не очень насыщенный день. Я просто проехал свою гонку и финишировал на 12-й позиции, мы не могли ничего сделать лучше. Я немного расстроен, потому что сегодня у нас нет очков, неприятно бороться с машиной всю гонку и финишировать без награды», — цитирует Квята пресс-служба команды.

По его словам, минувшая гонка была очень сложной, но он рад, что удалось не совершить серьёзных ошибок. Он отметил, что такой заезд был хорошей тренировкой для его концентрации.

«В общем, в этот уикенд на мокрой дороге у нас был плохой темп. Мы изо всех сил пытались поставить машину в нужное окно. Нам просто нужно понять, что мы сделали не так в эти выходные, и извлечь из этого урок», — добавил россиянин.

Квят занял 12-е место по итогам гонки. Победу одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ранее Льюис Хэмилтон высказался о своём будущем в «Формуле-1» после завоевания седьмого титула.