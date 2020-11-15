Хэмилтон высказался о своём будущем в «Формуле-1» после завоевания седьмого титула
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«Такое ощущение, что я только начинаю! Чувствую, что физически я в отличной форме. Этот год стал испытанием, я не знал, как его преодолеть, но благодаря помощи людей вокруг меня я сумел сохранить голову холодной и быть сконцентрированным. Надеюсь, что следующий год будет лучше, мне хотелось бы остаться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Он отметил, что у него ещё много работы и он хотел бы продолжать помогать Mercedes и «Формуле-1».
Ранее Хэмилтон прокомментировал свою седьмую победу в «Формуле-1».