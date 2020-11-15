Хэмилтон высказался о своём будущем в «Формуле-1» после завоевания седьмого титула

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон после завоевания седьмого титула чемпиона «Формулы-1» в карьере ответил на вопрос о своём будущем.

«Такое ощущение, что я только начинаю! Чувствую, что физически я в отличной форме. Этот год стал испытанием, я не знал, как его преодолеть, но благодаря помощи людей вокруг меня я сумел сохранить голову холодной и быть сконцентрированным. Надеюсь, что следующий год будет лучше, мне хотелось бы остаться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Он отметил, что у него ещё много работы и он хотел бы продолжать помогать Mercedes и «Формуле-1».

Ранее Хэмилтон прокомментировал свою седьмую победу в «Формуле-1».