Хэмилтон — о седьмом титуле: в детстве я мог только мечтать об этом

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о победе на «Гран-при Турции» и своём седьмом чемпионском титуле в карьере гонщика «Формулы-1».

«У меня просто нет слов. Как всегда, я должен поблагодарить всю команду, как ребят, которые сейчас в Турции, так и тех, кто работает над болидом на заводе. Спасибо всем болельщикам и семье. В детстве я только мечтал об этом, смотрел гонки «Формулы-1» — это было за пределами моей фантазии. Никто не мог поверить, что реально достичь такого. Но это возможно, нужно просто не сдаваться», — сказал Хэмилтон после гонки.

Также семикратный чемпион мира рассказал о ходе победного для него Гран-при Турции.

«Когда мы приехали в Турцию, то понимали, что гонка будет тяжёлой. Я был расстроен позицией в квалификации. Нам ещё предстоит сделать шаг вперёд, усилиться. Сегодня был тяжёлый момент с резиной в самом начале гонки. Когда Албон начал отрываться от меня, я подумал: «Что же такое, гонка от меня утекает». Но нам удалось вернуться и победить», — добавил британец.

Пилот Mercedes выиграл четвёртый чемпионат подряд.

Ранее Линекер выразил мнение, что Хэмилтон должен войти в число величайших спортсменов Великобритании.