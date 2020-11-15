Линекер считает, что Хэмилтон должен войти в число величайших спортсменов Великобритании

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Бывший футболист сборной Англии, а ныне популярный комментатор и эксперт на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал седьмое чемпионство соотечественника Льюиса Хэмилтона в гонках класса «Формула-1»
Линекер считает, что Хэмилтон должен войти в число величайших спортсменов Великобритании
  • Reuters

«Мои поздравлению Льюису Хэмилтону, который сравнялся по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. Вот это достижение! Хэмилтон должен быть в одном списке с нашими величайшими спортсменами. Невероятно», — написал Линекер в Twitter.

Хэмилтон побеждал в чемпионате «Формулы-1» в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и сравнялся по этому показателю с Шумахером.

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