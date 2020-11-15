Заболотный сыграет в стартовом составе сборной России в матче с Турцией

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Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Заболотный сыграет в стартовом составе сборной России в матче с Турцией
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев и Антон Заболотный. 

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что ничья в матче с Турцией станет для сборной России хорошим исходом.

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