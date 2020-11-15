СМИ: Тихонов покинет пост главного тренера «Астаны»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Андрей Тихонов покинет свою должность.

Как сообщает Kazfootball.kz, помимо Тихонова, клуб покинут возрастные футболисты и игроки, которые, по мнению руководства, не соответствуют уровню команды. Также уйдут генеральный директор Михаил Гурман, спортивный директор Гани Кайназаров и исполнительный директор Давид Лория.

Под руководством Тихонова «Астана» провела четыре матча, в которых одержала две победы и дважды проиграла.

Ранее сообщалось, что в октябре Тихонов стал главным тренером «Астаны» в день своего 50-летия.