Тихонов стал главным тренером «Астаны» в день своего 50-летия

Легендарный футболист московского «Спартака» и бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возглавил казахстанскую «Астану».

«Астана» объявила о назначении Андрея Тихонова главным тренером команды. О длительности контракта не сообщается. Отметим, что в день объявления, 16 октября, российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он был первым капитаном в истории клуба, становился серебряным призёром чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.

Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов». Он покинул клуб из Самары в октябре 2018 года.

Ранее Тихонов подтвердил факт переговоров с «Астаной».