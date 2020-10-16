Тихонов стал главным тренером «Астаны» в день своего 50-летия

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Легендарный футболист московского «Спартака» и бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возглавил казахстанскую «Астану».
Тихонов стал главным тренером «Астаны» в день своего 50-летия
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Астана» объявила о назначении Андрея Тихонова главным тренером команды. О длительности контракта не сообщается. Отметим, что в день объявления, 16 октября, российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он был первым капитаном в истории клуба, становился серебряным призёром чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.

Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов». Он покинул клуб из Самары в октябре 2018 года.

Ранее Тихонов подтвердил факт переговоров с «Астаной».

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