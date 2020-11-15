СМИ: «Зенит» продолжает следить за футболистом МЮ Лингардом

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» претендует на полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.
СМИ: «Зенит» продолжает следить за футболистом МЮ Лингардом
  • Reuters

Как сообщает fichajes.net, помимо российского клуба, за Лингардом следят «Вест Хэм» и «Монако».

При этом информация об интересе к 27-летнему игроку со стороны сине-бело-голубых появилась в СМИ ещё в сентябре.

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду он выступает с 2011 года. В этом сезоне он провёл два матча в составе манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба возобновил тренировки в «Зените».

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