СМИ: «Зенит» продолжает следить за футболистом МЮ Лингардом

Петербургский футбольный клуб «Зенит» претендует на полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

Как сообщает fichajes.net, помимо российского клуба, за Лингардом следят «Вест Хэм» и «Монако».

При этом информация об интересе к 27-летнему игроку со стороны сине-бело-голубых появилась в СМИ ещё в сентябре.

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду он выступает с 2011 года. В этом сезоне он провёл два матча в составе манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба возобновил тренировки в «Зените».