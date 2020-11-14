СМИ: Дзюба возобновил тренировки в «Зените»
- Reuters
Как сообщает «Спорт-Экспресс», после дополнительного выходного, который клуб предоставил форварду для психологического восстановления после скандала с публикацией его интимного видео, Дзюба приступил к тренировкам.
Первый матч после международной паузы «Зенит» проведёт 21 ноября на выезде с грозненским «Ахматом».
Ранее сообщалось, что Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к возобновлению выступлений после международной паузы на матчи национальных сборных.