СМИ: Дзюба возобновил тренировки в «Зените»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба приступил к тренировочным занятиям с командой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после дополнительного выходного, который клуб предоставил форварду для психологического восстановления после скандала с публикацией его интимного видео, Дзюба приступил к тренировкам.

Первый матч после международной паузы «Зенит» проведёт 21 ноября на выезде с грозненским «Ахматом».

Ранее сообщалось, что Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к возобновлению выступлений после международной паузы на матчи национальных сборных.