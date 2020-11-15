Глава «Уфы» Мурзагулов высказался в поддержку продажи пива на стадионах

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.
Глава «Уфы» Мурзагулов высказался в поддержку продажи пива на стадионах
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«Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем. Это очень поможет нам с привлечением болельщиков и маркетингом. Никаких пьяных не будет, мы готовы это контролировать и с Fan ID, и без него. Если считают, что так будет надёжнее, то пускай вводят хоть по два Fan ID. Чем мы хуже всего остального мира? У нас люди не более агрессивные, чем в условной Англии. Но там продают алкоголь на стадионах, не только пиво, но и более крепкие напитки. Был там и сам это видел. Но мы почему-то не доверяем своим людям. Во время чемпионата мира мы убедились, что всё было спокойно», — сказал Мурзагулов «Спорт-Экспрессу».

Запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года.

Ранее гендиректор «Ротора» поддержал введение Fan ID.

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