Харитонов: Яндиев на честный бой не выйдет, он трус

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Организовать поединок с Яндиевым в клетке? Этот человек без духа, на честный бой один на один он не выйдет. Он трус. Прийти с толпой с ножом, кастетом, пистолетом — это в его стиле. А без кастета он не выйдет. Этот человек — преступник, такие люди не должны находиться на свободе. Это не драка была, а неожиданное нападение. Драки не было. Драться Адам Яндиев не любит — он любит бить. Драться — это не в его правилах. А неожиданно подскочить и ударить — вот это он. Мы видели его в UFC. Против серьёзного соперника у него нет никаких шансов», — цитирует Харитонова «Матч ТВ».

Вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцами Bellator. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

Ранее Харитонов назвал сумму, которую ему задолжал бывший боец UFC Адам Яндиев.