Харитонов: Яндиев на честный бой не выйдет, он трус

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Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.
Харитонов: Яндиев на честный бой не выйдет, он трус
  • РИА Новости

«Организовать поединок с Яндиевым в клетке? Этот человек без духа, на честный бой один на один он не выйдет. Он трус. Прийти с толпой с ножом, кастетом, пистолетом — это в его стиле. А без кастета он не выйдет. Этот человек — преступник, такие люди не должны находиться на свободе. Это не драка была, а неожиданное нападение. Драки не было. Драться Адам Яндиев не любит — он любит бить. Драться — это не в его правилах. А неожиданно подскочить и ударить — вот это он. Мы видели его в UFC. Против серьёзного соперника у него нет никаких шансов», — цитирует Харитонова «Матч ТВ». 

Вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцами Bellator. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

Ранее Харитонов назвал сумму, которую ему задолжал бывший боец UFC Адам Яндиев.

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