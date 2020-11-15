Харитонов назвал сумму, которую ему задолжал бывший боец UFC Адам Яндиев

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Боец Bellator Сергей Харитонов назвал сумму долга бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.
Харитонов назвал сумму, которую ему задолжал бывший боец UFC Адам Яндиев
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Я провёл бой в Китае, звонит Адам: «Серега, нужны деньги на месяц, одолжи 200 тыс. рублей». У меня ситуация по деньгам тогда была непростая, я вкладывался в бизнес. Понимая, что у него проблемы, пошёл в банк и взял кредит — 1,5 млн рублей. Дал ему 200 тыс. Проходит месяц, он ещё раз звонит. И затем третий месяц он звонит, четвёртый, пятый. Потом звонит снова, а я ему говорю: «Адам, денег нет, у меня ситуация тяжёлая». Он немного в обиде, ну да ладно. Адам мне денег не отдал, прошло полгода, год, два. Спустя какое-то время я смотрю его Instagram — он то в частном самолёте, то на отдыхе, то бои, но деньги отдавать не собирается. Какую сумму он должен? Где-то 1 млн рублей. Для меня это нормальная сумма», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Вечером 13 ноября между двумя бойцами произошла потасовка. В результате драки Харитонов оказался в больнице, ему потребуется операция.

Ранее Валуев пожелал скорейшего выздоровления попавшему в больницу Харитонову.

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