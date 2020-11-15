Валуев пожелал скорейшего выздоровления попавшему в больницу Харитонову

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Депутат Госдумы России, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался относительно потасовки бойцов смешанных единоборств Адама Яндиева и Сергея Харитонова.
Валуев пожелал скорейшего выздоровления попавшему в больницу Харитонову
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Инцидент с дракой Яндиева и Харитонова к единоборствам имеет очень опосредованное отношение. Скорее это вопрос из разряда хулиганских происшествий. Потому нам сразу надо здесь правильно расставить акценты. Предвижу бурю хайпа и прочих разного рода публикаций в СМИ. Сегодня это востребовано, и данный случай вряд ли станет исключением. Суд, если дойдёт до него, даст оценку произошедшему, и всем достанется по своим серьгам. О причинах этого инцидента могут судить те, кто в курсе причин произошедшего. А я хочу пожелать Сергею Харитонову скорейшего восстановления. И ещё. Мы всегда должны помнить, что являемся заложниками собственного воспитания», — написал Валуев в Instagram.

Потасовка между Яндиевым и Харитоновым произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате драки Харитонов попал в больницу, 40-летнему бойцу потребуется операция.

Ранее Яндиев прокомментировал потасовку с Харитоновым.

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