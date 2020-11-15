Махачев заявил о готовности провести бой с дос Аньосом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил о готовности провести поединок с экс-обладателем титула организации в лёгком весе бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.
Махачев заявил о готовности провести бой с дос Аньосом
  • © Mike Lawrie / Staff
  • Gettyimages.ru

«Отличный бой, Рафаэль, поздравляю! Давай закончим наше дело в ближайшем будущем», — написал в своём в Twitter Махачев.

Россиянин должен был провести бой с дос Аньосом на турнире UFC Vegas 14, но заболел свинкой и снялся с поединка. Бразилец победил заменившего Махачева Пола Фелдера раздельным решением судей.

Ранее проигравший дос Аньосу боец UFC Фелдер признался, что до боя четыре месяца не заходил в зал.

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