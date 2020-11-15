Махачев заявил о готовности провести бой с дос Аньосом
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«Отличный бой, Рафаэль, поздравляю! Давай закончим наше дело в ближайшем будущем», — написал в своём в Twitter Махачев.
Россиянин должен был провести бой с дос Аньосом на турнире UFC Vegas 14, но заболел свинкой и снялся с поединка. Бразилец победил заменившего Махачева Пола Фелдера раздельным решением судей.
Ранее проигравший дос Аньосу боец UFC Фелдер признался, что до боя четыре месяца не заходил в зал.