Проигравший дос Аньосу боец UFC Фелдер признался, что до боя четыре месяца не заходил в зал

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Фелдер прокомментировал своё поражение от экс-чемпиона Рафаэля дос Аньоса на турнире UFC Vegas 14.

«Я серьёзно потерял страсть к этому виду спорта на какое-то время, но ещё не закончил. Я могу упасть в рейтинге, но это неважно. Важно выходить и показывать, чего ты стоишь и что у тебя есть внутри. Я немного устал к пятому раунду, но ещё хуже смотрелся в отношении ударной подготовки. Вообще-то я готовился к триатлону, так что с кардио всё было в порядке. Уже почти четыре месяца не заходил в ММА-зал, так что сегодняшнее моё выступление строилось исключительно на выносливости. За четыре дня мне пришлось согнать 10 кг, потому вечер четверга был одним из самых тёмных в моей жизни. Но я сказал себе, что первым поднимусь на весы, и сделал это. Я говорил, что дам бой бывшему чемпиону, и я сделал это. Я сказал, что продержусь пять раундов, и выполнил своё обещание», — цитирует Фелдера MMA Junkie.

Американец принял бой на коротком уведомлении за пять дней до намеченного события и проиграл раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не против провести бой с дос Аньосом.