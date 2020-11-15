Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» слишком давно не брал титул чемпиона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш высказал мнение, что его клубу пора выиграть титул Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я приехал в Манчестер, чтобы выигрывать трофеи. Это один из крупнейших клубов мира, он вошёл в историю. Это потрясающая команда. Считаю, что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», слишком давно не брал титул АПЛ. Все игроки, весь персонал находятся здесь, чтобы побеждать. Мы настроены на это», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ португалец провёл семь матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Также на его счету один гол в трёх матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболист АПЛ был арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.