Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» слишком давно не брал титул чемпиона АПЛ
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«Я приехал в Манчестер, чтобы выигрывать трофеи. Это один из крупнейших клубов мира, он вошёл в историю. Это потрясающая команда. Считаю, что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», слишком давно не брал титул АПЛ. Все игроки, весь персонал находятся здесь, чтобы побеждать. Мы настроены на это», — цитирует Фернандеша Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ португалец провёл семь матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Также на его счету один гол в трёх матчах Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболист АПЛ был арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.