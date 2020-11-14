СМИ: Футболист АПЛ арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы

Короткая ссылка
Один из футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.
СМИ: Футболист АПЛ арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы
  • Pixabay

Об этом сообщает Daily Mail. Источник заявляет, что не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Сообщается, что инцидент произошёл в октябре в доме футболиста.

Сейчас идёт расследование случившегося. После задержания игрок был отпущен, но продолжает находиться под наблюдением полиции. Известно, что футболисту больше 20 лет.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Салах заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить