СМИ: Футболист АПЛ арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы

Один из футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был арестован по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает Daily Mail. Источник заявляет, что не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Сообщается, что инцидент произошёл в октябре в доме футболиста.

Сейчас идёт расследование случившегося. После задержания игрок был отпущен, но продолжает находиться под наблюдением полиции. Известно, что футболисту больше 20 лет.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Салах заболел коронавирусом.