Футболист «Ливерпуля» Салах заболел коронавирусом

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Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заболел коронавирусной инфекцией.
Футболист «Ливерпуля» Салах заболел коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба сборной, заболевание было выявлено у 28-летнего форварда во время очередного тестирования в расположении национальной команды.

Отмечается, что заболевание у футболиста проходит бессимптомно, тесты остальных членов сборной Египта дали отрицательные результаты.

В нынешнем сезоне Салах сыграл в 13 матчах за клуб и записал в свой актив десять голов и одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России по футболу в Стамбуле.

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