Футболист «Ливерпуля» Салах заболел коронавирусом
- Reuters
Как сообщает пресс-служба сборной, заболевание было выявлено у 28-летнего форварда во время очередного тестирования в расположении национальной команды.
Отмечается, что заболевание у футболиста проходит бессимптомно, тесты остальных членов сборной Египта дали отрицательные результаты.
В нынешнем сезоне Салах сыграл в 13 матчах за клуб и записал в свой актив десять голов и одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России по футболу в Стамбуле.