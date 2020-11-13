Футболист «Ливерпуля» Салах заболел коронавирусом

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба сборной, заболевание было выявлено у 28-летнего форварда во время очередного тестирования в расположении национальной команды.

Отмечается, что заболевание у футболиста проходит бессимптомно, тесты остальных членов сборной Египта дали отрицательные результаты.

В нынешнем сезоне Салах сыграл в 13 матчах за клуб и записал в свой актив десять голов и одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России по футболу в Стамбуле.