Кроуфорд нокаутировал Брука и защитил титул чемпиона WBO
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33-летний американец нокаутировал соперника в четвёртом раунде. После мощного короткого бокового удара Кроуфорд отправил Брука в нокдаун, после чего добил противника, заставив рефери остановить поединок.
На счету действующего чемпиона WBO в среднем весе 37 побед и ни одного поражения. Брук програл в третий раз при 39 победах.
Ранее сообщалось, что Сакулин и Царюк проведут бой 16 ноября на турнире «Короли нокаутов — 5».