Кроуфорд нокаутировал Брука и защитил титул чемпиона WBO

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал победу нокаутом над Келлом Бруком.
Кроуфорд нокаутировал Брука и защитил титул чемпиона WBO
  • © Reuters/Andrew Couldridge

33-летний американец нокаутировал соперника в четвёртом раунде. После мощного короткого бокового удара Кроуфорд отправил Брука в нокдаун, после чего добил противника, заставив рефери остановить поединок.

На счету действующего чемпиона WBO в среднем весе 37 побед и ни одного поражения. Брук програл в третий раз при 39 победах.

Ранее сообщалось, что Сакулин и Царюк проведут бой 16 ноября на турнире «Короли нокаутов — 5».

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