Сакулин и Царюк проведут бой 16 ноября на турнире «Короли нокаутов — 5»

Российские боксёры первого тяжёлого веса Тимур Сакулин и Денис Царюк проведут поединок в рамках турнира «Короли нокаутов — 5».

Бой пройдёт в формате восьмираундового противостояния.

В активе 27-летнего Сакулина девять побед в девяти поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 39-летнего Царюка 12 побед и три поражения за карьеру.

В рамках турнира «Короли нокаутов — 5», который состоится 16 ноября в подмосковном Красногорке, также выступят Максим Смирнов, Арест Саакян, Равшан Эргашев, Павел Лисенков, Денис Погодин, Магомед Магомедов, Махмудов Магомедбек и Сергей Черняк.

Ранее сообщалось, что промоутер Александра Поветкина ответил на обвинения Диллиана Уайта.