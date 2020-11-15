Экс-футболист «Рубина» Карадениз высказался о еврокубковых перспективах казанского клуба

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Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением о текущем положении дел в казанской команде.
Экс-футболист «Рубина» Карадениз высказался о еврокубковых перспективах казанского клуба
  • © Reuters / Henry Browne Livepic

«В прошлом сезоне «Рубин» был в плохом состоянии. Сейчас стал играть лучше, но для клуба этого недостаточно. Мы привыкли видеть «Рубин» в еврокубках, а команда давно уже там не играла. Да, сегодняшний «Рубин» не вылетит, но шансов попасть в Европу я сейчас не вижу. Мне кажется, у команды нет желания играть в еврокубках. Большой акцент на публичности, много развлекательных видео. Несоизмеримо много пиара по сравнению с результатами. Клуб на данный момент стал слишком довольствоваться малыми успехами. Не видно стремления подняться выше. Мне непривычно видеть такой «Рубин». Но все решения за руководителями, тренерским штабом, руководством города и республики», — цитирует Карадениза Metaratings.ru.

После 14 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 21 очко.

Ранее Карадениз заявил, что Турция сможет прервать свою безвыигрышную серию в матчах с Россией.

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