Карадениз считает, что Турция сможет прервать свою безвыигрышную серию в матчах с Россией

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Турции по футболу Гекдениз Карадениз поделился ожиданиями от встречи национальной команды со сборной России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Турция будет сильно мотивирована, потому что тоже знает эту неприятную статистику. Кроме этого, турнирная ситуация в Лиге наций обязывает побеждать каждого соперника. Я знаю, что у россиян точно не сыграют Дзюба и Фернандес. Думаю, это повлияет на вашу игру», — приводит слова Карадениза Metaratings.

Он отметил, что, учитывая все факторы, игра должна получиться равной.

«Преимущество у российской команды в дисциплине, самоотдаче и стандартах. У Турции же игроки в лучшей форме. Конкретно в этой встрече я считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия. Думаю, что в этой игре безвыигрышная серия с Россией прервётся», — добавил экс-хавбек.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.

Сборная Турции ещё ни разу не обыгрывала Россию в официальных встречах.

Ранее сообщалось, что Карадениз назвал главную проблему у молодых российских футболистов.