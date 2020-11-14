Карадениз назвал главную проблему у молодых российских футболистов

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Турции по футболу Гёкдениз Карадениз высказал мнение о менталитете молодых российских футболистов.

«За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за десять лет в стране», — приводит слова Карадениза Metaratings.

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков прокомментировал вызов в основную сборную России ряда футболистов молодёжной национальной команды.