Карадениз назвал главную проблему у молодых российских футболистов

Короткая ссылка
Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Турции по футболу Гёкдениз Карадениз высказал мнение о менталитете молодых российских футболистов.
Карадениз назвал главную проблему у молодых российских футболистов
  • Reuters

«За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за десять лет в стране», — приводит слова Карадениза Metaratings.

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков прокомментировал вызов в основную сборную России ряда футболистов молодёжной национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить