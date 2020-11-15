Зоммер объяснил, как отразил два пенальти от Рамоса в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал о том, как ему удалось дважды отразить удары испанца Серхио Рамоса с пенальти.
Зоммер объяснил, как отразил два пенальти от Рамоса в матче Лиги наций
  • © REUTERS/Arnd Wiegman

Встреча пятого тура Лиги наций в Базеле завершилась со счётом 1:1, причём гости забили ответный мяч на последней минуте.

«Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге всё для меня сложилось отлично», — приводит слова Зоммера сайт УЕФА.

Голкипер также отметил, что у его команды многое получалось в этом матче.

«Сумасшедший вечер. Думаю, сегодня у нас многое удалось. Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди. В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся», — резюмировал Зоммер.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Испании Луис Энрике подвел итог матча с командой Швейцарии (1:1) в Лиге наций.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить