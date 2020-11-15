Зоммер объяснил, как отразил два пенальти от Рамоса в матче Лиги наций

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал о том, как ему удалось дважды отразить удары испанца Серхио Рамоса с пенальти.

Встреча пятого тура Лиги наций в Базеле завершилась со счётом 1:1, причём гости забили ответный мяч на последней минуте.

«Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге всё для меня сложилось отлично», — приводит слова Зоммера сайт УЕФА.

Голкипер также отметил, что у его команды многое получалось в этом матче.

«Сумасшедший вечер. Думаю, сегодня у нас многое удалось. Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди. В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся», — резюмировал Зоммер.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Испании Луис Энрике подвел итог матча с командой Швейцарии (1:1) в Лиге наций.