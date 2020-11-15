Энрике заявил, что не реализовавший два пенальти в игре со Швейцарией Рамос пробил бы и третий

Наставник сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с командой Швейцарии (1:1) в Лиге наций.

«Результат мог быть лучше, но я анализирую вещи более глубоко. Мне понравилось, что игроки сделали именно то, о чём я их просил на тренировках. Наша идея ясна: давить на соперников и больше контролировать мяч. Думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.

В этой игре испанец Серхио Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за европейские сборные. Сыграв в 177 раз, он обогнал итальянца Джанлуиджи Буффона. При этом Рамос не реализовал два пенальти. Удары в обоих случаях парировал швейцарский вратарь Ян Зоммер.

Тренер выразил поддержку своему подопечному. По словам Энрике, Рамос бил бы и третий пенальти.

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