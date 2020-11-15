Свидетель драки Харитонова и Яндиева: они измотались физически и эмоционально

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Известный актёр Владислав Дёмин, разнимавший драку Сергея Харитонова и Адама Яндиева в Лужниках, рассказал о травмах участников потасовки.
Свидетель драки Харитонова и Яндиева: они измотались физически и эмоционально
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Он сравнил драку в Лужниках с боем из трёх раундов по пять минут.

«Измотались физически и эмоционально, видно, адреналин захлестнул. Подушатанные оба были. Я так понял, они друг друга поваляли прилично до того, как я вышел, потому что к моему появлению ни одного удара уже не было. Всё летело мимо, и началась борьба», — цитирует Дёмина Sport24.

Ранее сообщалось, что на Яндиева заведено два уголовных дела.

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