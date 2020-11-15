Актёр Дёмин рассказал, как разнимал драку Харитонова и Яндиева

Известный актёр Владислав Дёмин рассказал, как разнимал драку между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым после турнира в Лужниках.

«Я вышел в коридор, услышал возню, а потом увидел, что охрана никого не пускала. Потом я пошёл в холл и обалдел: Харитонов с разбитым лицом, Адам,.. все в крови, барахтаются. Не понимал, почему никто не растягивает! Все вокруг как будто на гладиаторский бой смотрят! Как будто мужчин рядом не было! В общем, я сразу кинулся, Сергея сзади схватил и смог оттащить. Так драка прекратилась. Очень жалею, что не вышел раньше, потому что я бы мог всё предотвратить. Хуже нет, чем когда два твоих товарища дерутся», — приводит слова Дёмина Sport24.

Актёр признался, что не ожидал подобного от Харитонова и Яндиева.

«Адам тоже был в крови. Вопрос — сечка это или кровь Сергея. Трудно было понять: парни бегали, орали. А потом и полиция сработала. Как всегда, позже, чем это нужно», — подытожил Дёмин.

Ранее сообщалось, что на Яндиева заведены два уголовных дела.