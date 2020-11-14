Гюнеш высказался о критике Крооса в адрес футбольных организаций

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Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш высказал мнение о словах полузащитника сборной Германии и мадридского клуба «Реал» Тони Крооса, который назвал футболистов марионетками в руках ФИФА и УЕФА.
Гюнеш высказался о критике Крооса в адрес футбольных организаций
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Трудно играть три матча за десять дней вне зависимости от того, клуб это или сборная. Но нам нужно завершить все турниры, сделать свою работу», — заявил Гюнеш на пресс-конференции.

Кроос раскритиковал футбольные организации и лиги за излишне плотный график игр, заявив, что игроки являются лишь марионетками в руках этих организаций. Он также раскритиковал клубы за попытки снизить зарплаты игрокам.

Ранее Гюнеш заявил, что в сборной Турции не выявлено заболевших коронавирусом после игры с Хорватией.

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