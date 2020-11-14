Тренер заявил, что в сборной Турции не выявлено заболевших COVID-19 после игры с Хорватией

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш рассказал о ситуации с коронавирусом в команде после контрольного матча с национальной командой Хорватии.

«Конечно, мы провели тесты, результаты пока отрицательные. На состав команды это не повлияет. Мы сейчас живём в особое время, нужно принимать все меры предосторожности. Я ношу маску и веду себя аккуратно, но нужно, чтобы все это делали», — заявил Гюнеш на пресс-конференции.

После матча с Хорватией, прошедшего 11 ноября и завершившегося вничью (3:3), стало известно, что защитник хорватской команды Домагой Вида болен COVID-19 и был из-за этого заменён в перерыве встречи.

15 ноября Турция в Стамбуле сыграет с национальной командой России.

Ранее Гюнеш высказал мнение, что сборная России будет играть агрессивно в матче с Турцией.