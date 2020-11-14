Депутат Лебедев высказался за введение Fan ID в российском футболе

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался по поводу введения системы Fan ID в России.

«Мы в своё время долго и обсуждали эту тему с привлечением РФС и клубов. Общее мнение заключалось в том, что это оттолкнет опредёленную часть болельщиков. У нас и так посещаемость невысокая, потому потеря одного болельщика была бы уже проблемой. Я так понимаю, что реалии современности, связанные с пандемией, развитием цифровых технологий и необходимостью обеспечения безопасности, подталкивают к принятию данного решения и введению Fan ID. Даже те люди, которые имеют наказание в виде запрета на посещение матчей, могут пройти на стадион, потому что стюарды просто не имеют понятия, кого можно впускать, а кого нет. У них нет средств идентификации гражданина. Видимо, эта мера необходима, мир развивается у нас в сторону глобальной цифровизации, и футбол не остаётся в стороне», — сказал Лебедев в интервью Sport24.

Ранее Орлов заявил, что нынешняя игра сборной России отбивает у болельщиков охоту смотреть матчи.