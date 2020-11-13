Орлов заявил, что нынешняя игра сборной России отбивает у болельщиков охоту смотреть матчи

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал сборную России по футболу за её игру в контрольном матче с национальной командой Молдавии.

«Я смотрел 90 минут. О чём же им тренеры говорят? Или они их совсем не слушают, не понимают. Вас показывают на всю страну. Это же товар лицом. Ну покажите себя, покажите, на что вы способны! Видимо, вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы же отбиваете у них охоту», — заявил Орлов на своём YouTube-канале.

Он отметил, что, когда сборная играла на чемпионате мира, были видны желание и борьба.

«Нам что, опять ждать чемпионата мира? Это если мы ещё пробьёмся туда. С такой игрой мы никуда не попадём. Меня всегда удивляет отсутствие нерва игры. Это сборная страны, не понимаю, почему так», — добавил Орлов.

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией.