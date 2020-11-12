Черчесов не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исход матча с Молдавией в Кишинёве.

Команды не смогли открыть счёт, в итоге ничья — 0:0.

«Были хорошие отрезки в матче, были и такие, которые надо улучшать. Недонастрой? У меня такого ощущения не было. Молодые игроки? Понятно, что у нас только пара дней на подготовку, этого недостаточно. Но ребята стараются. Для этого и нужны контрольные матчи. Ребята уже понюхали пороха национальной сборной. Понятно, что хотели выиграть. Мы смотрим, какой у них потенциал, кому над чем работать, кому помочь», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что капитан сборной России Георгий Джикия высказался о безвыигрышной серии национальной команды.