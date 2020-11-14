Черчесов рассказал о состоянии Заболотного, Ерохина и Лесового, пропустивших матч с Молдавией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, пропустивших товарищеский матч с командой Молдавии (0:0) из-за сомнительных результатов теста на коронавирус.
Черчесов рассказал о состоянии Заболотного, Ерохина и Лесового, пропустивших матч с Молдавией
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Понятно, для нас это был неприятный момент. Но они оставались на нашей базе в Новогорске, сдали несколько тестов, которые показали отрицательный результат. У ребят была своя программа, которую они выполняли. Потому у них хорошее физическое состояние. Эмоциональное состояние тем более на подъёме, поскольку они всё-таки до нас долетели. Возможно, кто-то из них будет в основном составе», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее Черчесов заявил, что сборная Турции всегда славилась хорошей командой и качественными игроками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить