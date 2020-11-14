Черчесов рассказал о состоянии Заболотного, Ерохина и Лесового, пропустивших матч с Молдавией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, пропустивших товарищеский матч с командой Молдавии (0:0) из-за сомнительных результатов теста на коронавирус.

«Понятно, для нас это был неприятный момент. Но они оставались на нашей базе в Новогорске, сдали несколько тестов, которые показали отрицательный результат. У ребят была своя программа, которую они выполняли. Потому у них хорошее физическое состояние. Эмоциональное состояние тем более на подъёме, поскольку они всё-таки до нас долетели. Возможно, кто-то из них будет в основном составе», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее Черчесов заявил, что сборная Турции всегда славилась хорошей командой и качественными игроками.