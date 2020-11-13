Агент Дивеева заявил об интересе к футболисту ЦСКА клубов из топ-5 европейских лиг
- РИА Новости
«У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Дивееву, безусловно, есть. Но предложений о переходе или конкретных действий пока нет. Это вопрос не ко мне, а к ЦСКА, потому что они являются правообладателями», — сказал Ерёмин Sport24.
Дивеев перешёл в ЦСКА из «Уфы» летом 2019 года за €1,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-синих 13 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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