Агент Дивеева заявил об интересе к футболисту ЦСКА клубов из топ-5 европейских лиг

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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к 21-летнему игроку со стороны клубов из ведущих европейских чемпионатов.
Агент Дивеева заявил об интересе к футболисту ЦСКА клубов из топ-5 европейских лиг
  • РИА Новости

«У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Дивееву, безусловно, есть. Но предложений о переходе или конкретных действий пока нет. Это вопрос не ко мне, а к ЦСКА, потому что они являются правообладателями», — сказал Ерёмин Sport24.

Дивеев перешёл в ЦСКА из «Уфы» летом 2019 года за €1,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-синих 13 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее Кучаев прокомментировал свой дебют за сборную России.

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