Кучаев прокомментировал свой дебют за сборную России

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев оценил свой первый матч за национальную команду России.

«Особо не волновался. Всё-таки у меня уже есть определённый опыт, в том числе международных матчей — как за клуб, так и за молодёжную сборную. Понятно, главная команда страны — это огромная ответственность и серьёзный уровень, но я был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу. Будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче. Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача — работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

22-летний полузащитник вышел в начале второго тайма товарищеского матча с Молдавией (0:0). Для него эта игра стала дебютной в составе национальной команды.

Ранее Бородюк высказался об игре с Молдавией.