Колосков: при Соболеве появился разум в атаке, с Дзюбой сборная России только мячи теряла в последнее время

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат товарищеского матча Россия — Молдавия (0:0).

«С моей точки зрения, этот матч был в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напоминал двустороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10—15 и чуть-чуть вначале. Осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит — провели матч, какая-то тренерам пища есть для анализа. Фомин понравился, он на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл. А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать поактивнее, всё-таки он игрок комбинационный, умный. Наверное, некому было подыграть ему. Тяжело сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче. Считаю, Соболев активно вышел. При нём и комбинации пошли, разум появился в атаке. При Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», — цитирует Колоскова ТАСС.

Ранее Бородюк заявил, что в матче с Молдавией молодые российские футболисты должны были проявить себя ярче.