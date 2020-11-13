Колосков: при Соболеве появился разум в атаке, с Дзюбой сборная России только мячи теряла в последнее время

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат товарищеского матча Россия — Молдавия (0:0).
Колосков: при Соболеве появился разум в атаке, с Дзюбой сборная России только мячи теряла в последнее время
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, этот матч был в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напоминал двустороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10—15 и чуть-чуть вначале. Осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит — провели матч, какая-то тренерам пища есть для анализа. Фомин понравился, он на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл. А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать поактивнее, всё-таки он игрок комбинационный, умный. Наверное, некому было подыграть ему. Тяжело сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче. Считаю, Соболев активно вышел. При нём и комбинации пошли, разум появился в атаке. При Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», — цитирует Колоскова ТАСС.

Ранее Бородюк заявил, что в матче с Молдавией молодые российские футболисты должны были проявить себя ярче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить