Бородюк: в матче с Молдавией молодые российские футболисты должны были проявить себя ярче

Бывший тренер сборной России оценил игру молодых футболистов в матче с Молдавией.

«Они здорово смотрятся в молодёжной сборной. Но в матче с Молдавией свои лучшие качества им показать не удалось. Однако процесс адаптации продолжается. Собственно, Станислав Черчесов сказал, что данный матч послужил хорошей пищей для размышления. Хотели одержать победу, но не вышло. Но соглашусь, в матче с Молдавией молодёжь должна была проявить себя ярче. Таким шансом нужно пользоваться», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России назвал игру с Молдавией «экспериментальной».