Дивеев заявил, что не волновался перед своим дебютом за сборную России по футболу

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Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев поделился впечатлениями от своего дебюта в составе национальной команды в контрольном матче со сборной Молдавии.
Дивеев заявил, что не волновался перед своим дебютом за сборную России по футболу
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«Узнал, что выйду в старте на установке. Какие эмоции? Да никакие — просто играть, показывать свою игру, то, что я умею и что тренер мне сказал, какие задачи — куда должен давать, кого подстраховать, когда бороться, когда не бороться. Волнение? Нет, вообще ни капельки. Это товарищеская игра, если бы чемпионат мира или Европы, то понятно, что волнение было бы, а тут товарищеская игра, тем более болельщиков не было», — рассказал Дивеев пресс-службе сборной.

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

Для 21-летнего защитника матч с Молдавией стал первым за основную национальную команду. До этого он в сумме провёл 21 матч за сборную разных возрастов.

Ранее Джикия заявил, что быть капитаном сборной России — это большая ответственность.

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