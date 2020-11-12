Писарев считает, что сборной России не хватило агрессии в матче с Молдавией

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказал мнение о ничейном исходе контрольного матча основной национальной команды со сборной Молдавии.
Писарев считает, что сборной России не хватило агрессии в матче с Молдавией
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«Результат — не очень, но в плане возможности посмотреть на большую группу футболистов этот матч как нельзя кстати. Конечно, всё равно хотелось бы рейтинговые очки не терять, хоть и не такие большие. Молдавия показала себя очень крепкой командой, организованной в обороне. Наверное, не хватило агрессии, чтобы победить. Как мне показалось, наши игроки понимали, что они фавориты, и думали, что так или иначе один гол забьют. Но не сложилось», — приводит слова Писарева «Чемпионат».

Он отметил, что когда команда не забивает в таком матче, то в следующем — играет с удвоенной энергией.

«Будем надеяться, что, не забив Молдавии, мы забьём в двух следующих, более важных матчах», — добавил специалист.

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

15 ноября сборная России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Стамбуле сыграет с национальной командой Турции.

Ранее Станислав Черчесов высказался о нежном футболе в исполнении сборных России и Молдавии.

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